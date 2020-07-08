На Харьковщине на женщину упало дерево: пострадавшая в больнице

В Купянском районе в результате порыва ветра на 49-летнюю женщину упало дерево и придавило ее. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Прибыв на место происшествия, спасатели достали пострадавшую из-под ветвей и своевременно передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи. В дальнейшем она была госпитализирована в районную больницу с диагнозом ушиб позвоночника и плеча

ЧП произошло вчера, 7 июля, в городе Купянск-Узловой.

Агентство Телевидения Новости