На Харьковщине 49 новых случаев коронавируса. Всего заболевших – 2467
За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса и 86 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2467, из которых 99 человек умерли, 1264 - выздоровели.
За весь период в регионе зарегистрировано 3867 случаев подозрений на COVID-19. Из них:
2467 случаев подтверждено;
1189 - опровергнуто;
211 - остаются под подозрением.
География заболевших по районам области:
1749 - у жителей Харькова (плюс 43 случая за сутки);
214 - Харьковский район (плюс 4 случая);
62 - Змиевской район;
61 - Чугуевский район;
49 - Дергачевский район;
44 - Первомайский район;
39 - Валковский район;
35 - Боровской район;
33 - Богодуховский район;
26 - Балаклейский район;
24 - Волчанский район;
22 - Лозовской район;
21 - Золочевский район;
21 - Красноградский район (плюс 1 случай);
12 - Нововодолажский район;
9 - Шевченковский район;
7 - Зачепиловский район;
7 - Великобурлукский район;
7 - Купянский район (плюс 1 случай);
6 - Изюмский район;
6 - Сахновщинский район;
4 - Печенежский район;
4 - Краснокутский район;
2 - Коломакский район;
2 - Кегичевский район;
1 - Двуречанский район.