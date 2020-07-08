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На Харьковщине 49 новых случаев коронавируса. Всего заболевших – 2467

На Харьковщине 49 новых случаев коронавируса. Всего заболевших – 2467

За последние сутки в Харьковской области зарегистрировано 49 новых случаев коронавируса и 86 новых подозрений. Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре. Всего заболевших – 2467, из которых 99 человек умерли, 1264 - выздоровели.

За весь период в регионе зарегистрировано 3867 случаев подозрений на COVID-19. Из них:

2467 случаев подтверждено;

1189 - опровергнуто;

211 - остаются под подозрением.​

География заболевших по районам области:

1749 - у жителей Харькова (плюс 43 случая за сутки);

214 - Харьковский район (плюс 4 случая);

62 - Змиевской район;

61 - Чугуевский район;

49 - Дергачевский район;

44 - Первомайский район;

39 - Валковский район;

35 - Боровской район;

33 - Богодуховский район;

26 - Балаклейский район;

24 - Волчанский район;

22 - Лозовской район;

21 - Золочевский район;

​21 - Красноградский район (плюс 1 случай);

12 - Нововодолажский район;

9 - Шевченковский район;

7 - Зачепиловский район;

7 - Великобурлукский район;

7 - Купянский район (плюс 1 случай);

6 - Изюмский район;

6 - Сахновщинский район;

4 - Печенежский район;

4 - Краснокутский район;

2 - Коломакский район;

2 - Кегичевский район;

1 - Двуречанский район.

 

Агентство Телевидения Новости

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