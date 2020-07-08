Луганская область в огне: волонтеры везут тонны питьевой воды спасателям и пострадавшим

Благотворительные фонды и волонтёрские организации Украины начали сбор помощи для спасателей и пострадавших во время пожаров.

Одними из первых на Луганщину прибыли волонтеры Гуманитарной мисии "Пролиска". Как сообщила представитель гуманитарной миссии Надежда Шостак, всю ночь они провели вблизи охваченных огнём населенных пунктов. "Мы отвезли полторы тонны воды питьевой для спасателей и жителей с. Смоляниново, в котором по информации главы Луганской ОГА, сгорело более 60 домов," - сообщила Шостак.

Волонтеры гуманитарной миссии собирают информацию о людях, у которых сгорели документы.

"Мы мобилизовали 10 автомобилей миссии на место ЧП с целью эвакуации жителей, пострадавших от огня сел, и доставки питьевой воды местному населению и пожарным," - сообщил на своей странице в сети Фейсбук координатор Гуманитарной миссии "Пролиска", Евгений Каплин. По словам Каплина, из-за новых очагов возгорания в лесу и невозможности применения авиации вблизи линии разграничения (два самолета были заправлены водой, однако с неподконтрольных территорий так и не были получены гарантии безопасности о возможности применения авиации в данной зоне) постоянно сохранялся риск, что огонь перебросится на населенные пункты Боровское, Бобровое, Капитаново, Гречишкино и Муратово. Пока говорить о конкретных цифрах ущерба рано, отметил Каплин.

Масштабные пожары начались 6 июля. 7 июля ​​пожар был локализован, однако из-за порывистого ветра и высокой температуры возникло еще несколько очагов. Огонь распространиля на жилые дома. Жители нескольких населенных пунктов были эвакуированы. Пламя уничтожило десятки жилых домов и дачных домиков. 5 человек погибло.

Агентство Телевидения Новости