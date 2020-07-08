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Харьковчанка вербовала девушек в сексуальное рабство для "работы" на Мальте

Харьковчанка вербовала девушек в сексуальное рабство для работы на Мальте

33-летняя харьковчанка организовала в Харькове поиск, подбор и вербовку молодых женщин для отправки их в Республику Мальта с целью сексуальной эксплуатации. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, девушек женщина искала в социальных сетях, связывалась с ними и предлагала работу за рубежом с высокой оплатой. Почти все жертвы злоумышленницы были финансовые проблемы, поэтому они сразу соглашались на заманчивое предложение.

Работники полиции задокументировали несколько встреч женщины с потенциальными «жрицами любви», во время которых обсуждались условия работы и способ доставки до конечного пункта назначения. Она за собственные средства через неустановленное лицо сделала для пострадавших загранпаспорта и приобрела билеты на самолет в Республику Мальта с отправлением из Польши, а также на международный автобус.

Сегодня, 8 июля, работники полиции задержали злоумышленницу на территории автостанции, что находится на проспекте Гагарина, возле автобуса сообщением Харьков-Киев-Познань при попытке отправки четырех завербованных женщин автобусом в Варшаву с последующей транспортировкой их на Мальту.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В настоящее время решается вопрос о сообщение задержанной о подозрении в совершении уголовного преступления и избрании в отношении нее меры пресечения.

Агентство Телевидения Новости

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