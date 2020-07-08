На Салтовке обнаружили подозрительный предмет рядом с банкоматом: сотрудники банка вызвали полицию

В Харькове полиция проверила сообщение об обнаружении подозрительного предмета в отделении банка. Как сообщили в ГУНП Харьковской области, специалисты установили, что он является элементом мебельной фурнитуры и никакой опасности для окружающих не представляет.

Сообщение о происшествии поступило в полицию сегодня, 8 июля, около 13:00 от 37-летней работницы банка, расположенного на улице Героев Труда. По ее словам, она видела, как клиент бросил подозрительный предмет в тамбуре отделения рядом с банкоматом и вызвала полицию.

Агентство Телевидения Новости