"Милан", уступая 0:2 "Ювентусу", забил четырежды

В центральном матче 31-го тура итальянской серии "А" вышло суперпротивостояние между "Миланом" и "Ювентусом".

После первого тайма счет был 0:0. Зато во втором случилась голевая феерия. Сначала дважды забили футболисты "Ювентуса", затем - четырежды футболисты "Милана".

В итоге "Милан" победил - 4:2.

"Ювентус", хоть и проиграл, сохраняет за собой лидерство, имея 75 очков. Ближайший преследователь - римский "Лацио" отстатет на 7 очков.





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