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В районе стадиона «Металлист» вечером будет запрещено движение транспорта

В районе стадиона «Металлист» вечером будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Плехановской, на участке от ул. Державинской до пер. Власовского, пер. Власовскому и ул. Храмова будет запрещено с 20:00 8 июля до 00:30 9 июля. Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» финального матча Кубка Украины по футболу между ФК «Динамо» и ФК «Ворскла».

На время проведения матча объезд будет осуществляться по прилегающим улицам. 

Отметим, сегодня в Харькове состоится финальный матч розыгрыша Кубка Украины по футболу сезона-2019/2020. Начало – в 21:30. Матч пройдет без зрителей. Изначально финал Кубка Украины планировали провести в Тернополе, но впоследствии исполнительный комитет УАФ перенес финальный поединок во Львов. Однако в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией во Львовской области матч было решено провести в Харькове.

Агентство Телевидения Новости

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