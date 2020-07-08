В Харькове разоблачили чиновников полиции, причастных к вымогательству денег с наркозависимых

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Киевского районного отдела Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, которые обложили «данью» наркозависимых. Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, группа полицейских, среди которых были представители подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, требовали деньги от наркозависимых, которых отслеживали при взятии наркотиков из так называемых «закладок». Размер взятки за непривлечение к уголовной ответственности составлял от $500 до $1500. Также для получения денег фигуранты привлекали посредников.

Правоохранители задокументировали 5 фактов получения участниками группы взяток на общую сумму почти 150 000 гривен.

В ходе 15 обысков по местам жительства фигурантов, в их автомобилях, а также служебных помещениях райотдела полиции, сотрудники СБУ обнаружили деньги, вероятно полученные преступным путем и другие доказательства незаконных действий.

Сейчас четырем полицейским сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и сообщение о подозрении другим фигурантам.

Продолжаются следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности к противоправной деятельности других должностных лиц полиции.

Агентство Телевидения Новости