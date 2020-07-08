Будет ли в этом году мед? Пасечники жалуются на погоду и мор пчел

Пасечник берет в руки трубу и осторожно усыпляет пчел. Но даже если и случаются укусы, пчеловод научился не обращать на это внимания. Усыпив бдительность насекомых, показывает медовые соты.

Анатолий, пасечник:

Принесли шо вот с этих медов, вот видите, уже набрязь пошел. Это акация, липа.

Анатолий — опытный пасечник. Пчеловодством занимается 30 лет. Говорит, дело не хлопотное, однако, иногда не благодарное. В прошлом году потерял 25 процентов пчелиных семей, в этом году - все остались живы. А вот меда выкачает немного: до 30 килограммов с улья, тогда, как обычно, можно собрать и 70. Деревья быстро отцвели, но было холодно: пчелы совсем немного над ними полетали.

Анатолий, пасечник:

В этом году не будет этого меда. - Какая причина? - Причина, тошо погодные условия были, акация не дала и липа не так даст. Надеемся на разнотравья и подсолнух.

Однако и здесь не все так просто. Через потравы полей некачественными гербицидами, пчела не сможет собрать мед — отравится. Председатель Союза Пасечников уверяет: предотвратить ежегодное вымирание пчел от химической обработки нереально. Применение агрохимикатов для защиты растений будет только распространяться. Однако, отстоять себя и свою пасеку можно.

Денис Солдатов, председатель ОО "Союза пасечников Харьковской области":

Во-первых, это регистрация пасеки. Во-вторых, это в судебном порядке возмещения убытков, если это доказано, но это нужно более хлопотный процесс пройти. В-третьих, есть страхование пчел, возможность застраховать пасеку и получить от страховой компании возмещения этих рисков или потерь.

Технологии не стоят на месте, поэтому уже сейчас можно воспользоваться онлайн-картой, где фермеры обозначают время и место обработки полей, а пчеловоды следят за расположением ульев относительно отметкам.

Денис Солдатов, председатель ОО "Союза пасечников Харьковской области":

Программа называется “ГрандЕксперт”, там регистрируются агропроизводители, то есть владельцы земель, обрабатывающие, и регистрируются пасечники. Это интерактивная карта, на которой видно, где находится пасека, и фермер, когда будет планировать свою возделывания. Он наносит, это поле обозначает, и в радиусе десяти километров все пчеловоды получают смс-сообщение о дате и месте, где будет проводиться эта обработка.

Пчелы, как и сами пасечники, в безопасности. Однако, меда от этого больше не станет. Эксперты говорят, что цена если и поднимется, то не более чем на пару десятков гривен.

Агентство Телевидения Новости