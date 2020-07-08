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Граната, брошенная на харьковском рынке, оказалась муляжом

Граната, брошенная на харьковском рынке, оказалась муляжом

В Харькове полицейские задержали мужчину, который бросил на рынке предмет, похожий на гранату. В результате происшествия никто не пострадал. Предмет оказался макетом ручной гранаты «Ф-1».

Как рассказали в ГУНП Харьковской области, сегодня, 8 июля, в полицию прибежал человек и сообщил, что несколько минут назад неизвестный в ходе конфликта с одним из продавцов рынка бросил в толпу предмет, внешне похожий на гранату и скрылся. В то время на рынке возле торговых мест находилось большое количество посетителей рынка и продавцов, в том числе и дети, которые испугались и легли на землю.

Неподалеку от места происшествия правоохранители вместе с очевидцами догнали злоумышленника и доставили в участковый пункт полиции. Им оказался 35-летний ранее судимый харьковчанин.

На рынок были вызваны специалисты взрывотехнического управления, патрульные и следственно-оперативная группа. Эксперты осмотрели подозрительный предмет - им оказался макет ручной гранаты «Ф-1», который не принадлежит к взрывным устройствам и угрозы для окружающих не представляет.


Агентство Телевидения Новости

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