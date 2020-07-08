Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:15
Просмотров: 68

Харьковский "Металлист 1925" отправился на матч в Закарпатье на поезде из Днепра

Харьковский Металлист 1925 отправился на матч в Закарпатье на поезде из Днепра

Довольно сложная транспортная логистика приведет, точнее привезет, харьковский "Металлист 1925" в деревню Минай на Закарпатье на календарный матч 23-го тура Первой лиги украинского футбола против команды с названием "Минай".

"Металлист 1925" сегодня днем выехал на автобусе в Днепр. Там пересел на поезд, который взял курс на Ужгород.

Ближайшую ночь делегация "Металлиста 1925" проведет в поезде, следующую - в отеле под Ужгородом, откуда непосредственно отправится на матч в Минай.

Поединок "Минай" - "Металлист 1925" состоится 10 июля.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 