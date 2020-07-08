Сегодня 20:15
Просмотров: 68
Харьковский "Металлист 1925" отправился на матч в Закарпатье на поезде из Днепра
Довольно сложная транспортная логистика приведет, точнее привезет, харьковский "Металлист 1925" в деревню Минай на Закарпатье на календарный матч 23-го тура Первой лиги украинского футбола против команды с названием "Минай".
"Металлист 1925" сегодня днем выехал на автобусе в Днепр. Там пересел на поезд, который взял курс на Ужгород.
Ближайшую ночь делегация "Металлиста 1925" проведет в поезде, следующую - в отеле под Ужгородом, откуда непосредственно отправится на матч в Минай.
Поединок "Минай" - "Металлист 1925" состоится 10 июля.
Загрузка...