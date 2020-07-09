На Харьковщине должностных лиц подозревают в растрате почти 1,5 миллионов бюджетных средств

В Чугуевском районе Харьковщины правоохранители сообщили о подозрении двум лицам в совершении растраты чужого имущества путем злоупотребления ими своим служебным положением по предварительному сговору, совершенной в особо крупных размерах, путем внесения в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекших тяжкие последствия (ч. 2 ст. 366 и ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Евгений Довжич, в ходе досудебного расследования установлено, что в декабре 2017 года между обществом-подрядчиком и отделом образования одной из районных государственных администраций заключен договор о техническом переоснащении котельной в учебно-воспитательном комплексе.

Начальник отдела образования и директор ООО вступили в сговор с целью растраты бюджетных средств. Директор общества-подрядчика внес в официальные документы заведомо ложные сведения, завысив объем выполненных строительных работ. Начальник отдела образования, в свою очередь, достоверно понимая, что техническое переоснащение котельной не проведено, подписал акты приемки выполненных работ.

На основании этого на счет ООО были перечислены бюджетные средства. Таким образом, общая сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 1500000 гривен.

Вопрос об избрании меры пресечения подозреваемым решается.

Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Агентство Телевидения Новости