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На Сахновщине горел дом: спасены два человека

На Сахновщине горел дом: спасены два человека

В одном из сел на Сахновщине сегодня ночью произошел пожар в частном домовладении.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, 9 июля в 3:48 спасателям поступил вызов на пожар в село Сахновщина, где на ул. Юго-вокзальная, 23/2 горел частный жилой дом.

На тот момент в одной из комнат дома горели домашние вещи.

Площадь пожара составила 4 кв.м.

В результате горения выделилось большое количество опасного дыма, который начал проникать в комнаты дома. Двое жильцов (владелец домовладения 1939 г.р. и его сын 1981 г.р.) задыхались от едкого дыма и самостоятельно не могли покинуть дом.

Пожарные спасли людей из опасной зоны через окно здания.

В 04:00 пожар был локализован и в 4:20 окончательно ликвидирован. Его причина и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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