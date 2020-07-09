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На Балаклейщине в реке утонул 9-летний ребенок

На Балаклейщине в реке утонул 9-летний ребенок

В Балаклейском районе в реке Северский Донец утонул 9-летний ребенок.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 8 июля в 11:25 спасателям поступило сообщение об исчезновении ребенка во время купания в реке в селе Меловая.

Прибывшие к месту вызова водолазы-спасатели приступили к поисковым работам.

В 13:10 на расстоянии 20 м от берега и на глубине 7 м тело мальчика было найдено.

Обстоятельства и причину смерти ребенка устанавливают специалисты.

По данным ГСЧС, всего с начала 2020 года на водных объектах Харьковщины погибли 14 человек, из них 4 детей.

Агентство Телевидения Новости

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