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В Харькове пропал подросток

В Харькове пропал подросток

В Харькове правоохранители разыскивают пропавшего несовершеннолетнего Станислава Номеровского. 

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

По данным полиции, парень 2007 года рождения 9 июля около 5:00 ушел из дома и до настоящего времени не вернулся, телефона с собой у него нет. 

Подросток имеет рост 150 см, худощавого телосложения, светлые волосы и серые глаза. Он был одет в белую футболку, светлые шорты, светло-зеленые тапки. 

Как отмечается, ребенок имеет заболевание - психо-речевое отставание.

Владеющих какой-либо информацией о разыскиваемом в полиции просят сообщать ее в Немышлянский отдел полиции по телефонам: 102, 93-50-40, 80956641561 или другим удобным способом.

Агентство Телевидения Новости

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