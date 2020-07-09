В Украине закроют 8 колоний, одна из них – на Харьковщине

Министерство юстиции решило закрыть восемь учреждений исполнения наказаний: заключенных переведут в другие колонии, а персонал уволят и предложат новую работу.

Об этом сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в видеокомментарии на странице Минюста в Facebook

"6 июля состоялось заседание комиссии по оптимизации учреждений исполнения наказаний, на котором было принято решение об оптимизации следующих учреждений: это Ковельская воспитательная колония, Черкасская исправительная колония №62, Дергачевская исправительная колония № 109, Желтоводская исправительная колония №26, Игренский исправительный центр №133, Черноморская исправительная колония №74, Ширяевский исправительный центр №111 и Устиновский исправительный центр №37", - рассказала она.

По словам Высоцкой, также разработали план действий после закрытия колоний.

В частности, осужденных переместят в другие учреждения исполнения наказаний "с лучшими условиями содержания", а персонал уволят и ему предложат работу в ближайших учреждениях или межрегиональных учреждениях Минюста.

При этом Высоцкая отметила, что это позволит "оптимизировать систему, уменьшить текущие и капитальные расходы на содержание большой системы уголовно-исполнительной службы".

Она также добавила, что имущественные комплексы учреждений исполнения наказаний, которые закрывают, предложат инвесторам для того, чтобы "улучшать нашу инфраструктуру, в частности, ремонтировать или строить новые следственные изоляторы".

Напомним, 4 июня министр юстиции Денис Малюська сообщил, что Минюст в соавторстве с нардепами зарегистрировал законопроект (№3591), который позволит продавать замороженные тюрьмы и использовать 70% поступлений от продажи на новое строительство и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры.

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