Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:41
Просмотров: 83

Как киевское "Динамо" праздновало победу в Кубке Украины. Видео из раздевалки

Как киевское Динамо праздновало победу в Кубке Украины. Видео из раздевалки

Киевское "Динамо" завоевало в Харькове Кубок Украины, обыграв в финале полтавскую "Ворсклу (1:1 в основное время и дополнительное время. 8:7 в серии послематчевых пенальти) . Клубная пресс-служба "Динамо" выложила видео того, что происходило в раздевалке киевской команды на ОСК "Металлист" после матча

Динамовцы, конечно же, радовались и фотографировались с трофеем.

Завоевание Кубка Украины - это прямая путевка в групповую стадию Лиги Европы на следующий сезон. Для того же, чтобы попасть в квалификацию Лиги Чемпионов, "Динамо" нужно еще побороться за 2-е место в чемпионате Украины.


Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 