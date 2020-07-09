Как киевское "Динамо" праздновало победу в Кубке Украины. Видео из раздевалки

Киевское "Динамо" завоевало в Харькове Кубок Украины, обыграв в финале полтавскую "Ворсклу (1:1 в основное время и дополнительное время. 8:7 в серии послематчевых пенальти) . Клубная пресс-служба "Динамо" выложила видео того, что происходило в раздевалке киевской команды на ОСК "Металлист" после матча

Динамовцы, конечно же, радовались и фотографировались с трофеем.

Завоевание Кубка Украины - это прямая путевка в групповую стадию Лиги Европы на следующий сезон. Для того же, чтобы попасть в квалификацию Лиги Чемпионов, "Динамо" нужно еще побороться за 2-е место в чемпионате Украины.





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