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Под Харьковом из горящего дома спасли мужчину с ожогами: пострадавший в больнице

Под Харьковом из горящего дома спасли мужчину с ожогами: пострадавший в больнице

В Харьковском районе во время пожара сегодня ночью спасли 58-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 9 июля в 00:20 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Луговая, 17в с. Лизогубовка, Харьковского района области.

На момент прибытия пожарных горели перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв.

В результате разведки в доме спасатели обнаружили хозяина дома с тяжелыми ожогами тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.

В 0:50 пожар спасатели локализовали и в 2:01 окончательно ликвидировали.

Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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