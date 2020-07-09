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Под Харьковом из горящего дома спасли мужчину с ожогами: пострадавший в больнице
В Харьковском районе во время пожара сегодня ночью спасли 58-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 9 июля в 00:20 спасателям поступило сообщение о пожаре по ул. Луговая, 17в с. Лизогубовка, Харьковского района области.
На момент прибытия пожарных горели перекрытия и домашние вещи в частном доме на площади 15 м.кв.
В результате разведки в доме спасатели обнаружили хозяина дома с тяжелыми ожогами тела. Его сразу доставили в Харьковский ожоговый центр.
В 0:50 пожар спасатели локализовали и в 2:01 окончательно ликвидировали.
Предполагаемая причина пожара и ущерб устанавливаются.
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