В Алексеевском лугопарке спасли утопающего

В Харькове медики спасли 45-летнего мужчину, который едва не утонул в водоеме Алексеевского лугопарка. Благодаря своевременно оказанной помощи прибывших на место медиков скорой помощи мужчина выжил.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, на Харьковщине сутки 7 июля оказались насыщенными чрезвычайными событиями и вызовами для медиков бригад скорой помощи.

По данным медиков, скорая помощь оказывалась 13 участникам ДТП, 3 пострадавшим в результате падения с высоты, в том числе 13-летнему мальчику.

Вызовы медикам также поступали по поводу повешения и утопления.

Также бригада ЭМП стали помощниками при рождении девочки в семье молодых харьковчан.

Кроме того, экстренная медицинская помощь понадобилась двум участникам ВНО.

Агентство Телевидения Новости