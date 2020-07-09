На Салтовке водитель под действием наркотиков попал в ДТП: в салоне авто находился ребенок

Накануне около 18:00 на улице Героев Труда, 13/9 автомобиль Citroen врезался в дорожное ограждение.

Патрульные, прибывшие для оформления ДТП, заметили у водителя авто явные признаки алкогольного или наркотического опьянения. Также в машине находился маленький ребенок. Медпомощь мальчику не требовалась и его передали приехавшей на место аварии матери.

Тест на состояние опьянения водитель Citroen проходить отказался, на него были составлены протоколы по ст.130 и ст.124 КУоАП. После этого патрульные вызвали следственно-оперативную группу, так как в салоне авто было обнаружено подозрительное вещество, похожее на наркотики.

Агентство Телевидения Новости