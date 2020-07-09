COVID-19 в Австралии: в Мельбурне снова ввели жесткий карантин

Второй по величине австралийский город Мельбурн снова усилил карантин. Жителям города придется оставаться дома в течение шести недель.

Об этом сообщает AFP.

Все это время жители должны находиться в своих домах, за исключением работы, физических упражнений, медицинского обслуживания или покупки предметов первой необходимости. Большинство школ снова перейдет на дистанционное обучение.

Закрыты также границы штата Виктория, столицей которого является Мельбурн.

Несмотря на жесткие меры, многие местные жители заявили, что поддерживают ограничения.

Государственные служащие ходят по домам, убеждая жителей пройти тестирование на вирус. Официальные лица заявляют, что около 10 тысяч человек отказались от него, находясь под влиянием дезинформации.

Ограничения в городе были введены после новых случаев заражения коронавирусом, зафиксированных во вторник.

Всего в Австралии за время пандемии зафиксировано почти 9 тысяч случаев заражения COVID-19 и 106 смертей.

Как сообщалось, закрытие границ между штатами Новый Южный Уэльс и Виктория из-за вспышки коронавируса произошло впервые после такой же блокировки вследствие "испанки".

Напомним, несколько стран ЕС ужесточили карантин, такие меры были приняты для сдерживания распространения вспышек COVID-19.

Агентство Телевидения Новости