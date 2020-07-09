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Чиновника Госгеокадастра будут судить за незаконную передачу земель в «Гомольшанских лесах»

Чиновника Госгеокадастра будут судить за незаконную передачу земель в «Гомольшанских лесах»

На Харьковщине начальника одного из отделов ГУ Госгеокадастра будут судить за незаконную передачу земель водного фонда в НПП «Гомольшанские леса».

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Обвинительное заключение в отношении чиновника направлено в суд по ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).

Как ранее сообщалось, в течение 2015 указанный фигурант незаконно передал в частную собственность три земельных участка общей площадью 0,18 га, находящихся под объектом природно-заповедного фонда Национального природного парка «Гомольшанские леса» и являющихся государственной собственностью. 

Он составил и подписал положительные заключения по проектам землеустройства по отводу указанных земельных участков для индивидуального садоводства в собственность частным лицам.

 

Таким образом, из-за преступных действий чиновника земельные участки водного фонда (прибрежной защитной полосы), которые находятся под объектом природно-заповедного фонда НПП «Гомольшанские леса», выбыли из государственной собственности. Сумма ущерба, нанесенного государству, составляет почти 265 тысяч гривен.

 

Чиновнику грозит наказание в виде штрафа от двухсот пятидесяти до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 

Агентство Телевидения Новости

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