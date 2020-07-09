Минздрав запускает электронные больничные в тестовом режиме

Министерство здравоохранения в тестовом режиме запускает электронные больничные на базе сервиса Пенсионного фонда.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Ярослав Кучер.

"В электронной системе здравоохранения в настоящее время разрабатывается базовый функционал электронных медицинских заключений. Это сократит время и позволит дальше работать с этой информацией. Один из таких выводов - временные листки нетрудоспособности (больничные). Сейчас у нас в работе подготовка нормативно-правовых актов, которая обеспечит работу больничных. Мы запускаем электронные больничные в два этапа ", - сказал он.

По словам Кучера, есть две модели развития проекта. Первая - так называемая упрощенная система - партнеры из Пенсионного фонда Украины разработали специальный вебинтерфейс на сайте фонда, где врач с помощью электронной цифровой подписи может вносить информацию о пациенте о его временной нетрудоспособности. Далее в автоматическом режиме всем службам эта информация будет предоставляться из базы данных ПФ.

"Преимущество в том, что это уже разработаны, нет дополнительной нагрузки на основной компонент eHealth, и это позволит запустить электронные больничные до конца лета", - добавил замминистра.

Кучер отметил, что Министерство здравоохранения до 10 июля принимает от всех соответствующих медучреждений, которые хотят участвовать в тестировании этой системы, формы регистрации.

"Когда мы отработаем все технические моменты, соберем обратная связь - будем переходить к финальному утверждению нормативных документов и запуска электронных больничных", - подчеркнул замминистра.

По его словам, параллельно разрабатывается целевая модель является больничных, которая будет внедрена в eHealth и начнет работу в начале 2021 года.

"Параллельно идет процесс разработки целевой модели. Она заключается в том, что когда в базе данных eHealth данные о пациенте, врач сможет выписывать электронной больничные с минимальным количеством действий. Цены обе системы позволят существенно экономить время. Полноценная модель будет внедрена в начале 2021 и будет интегрирована в любую медицинскую информационную систему, при этом не будет зависеть от формы собственности медучреждения ", - сказал он.

Напомним, электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

Агентство Телевидения Новости