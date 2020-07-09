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Пропавшего в Харькове подростка нашли на рынке
Полицейские нашли 12-летнего подростка, пропавшего в Харькове сегодня утром.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребенка нашли сотрудники патрульной полиции на территории рынка Барабашово.
По данным полиции, никаких событий криминального характера с ним не случилось.
Напомним, 9 июля в полицию поступило заявление от опекуна мальчика. Мужчина сообщил, что подросток утром ушел из дома и не вернулся.
Полицейские провели с парнем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.
Информация внесена в Единый реестр учета происшествий Немышлянского отдела полиции.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
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