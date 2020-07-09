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Пропавшего в Харькове подростка нашли на рынке

Пропавшего в Харькове подростка нашли на рынке

Полицейские нашли 12-летнего подростка, пропавшего в Харькове сегодня утром.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребенка нашли сотрудники патрульной полиции на территории рынка Барабашово. 

По данным полиции, никаких событий криминального характера с ним не случилось.

Напомним, 9 июля в полицию поступило заявление от опекуна мальчика. Мужчина сообщил, что подросток утром ушел из дома и не вернулся.

Полицейские провели с парнем профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем.

Информация внесена в Единый реестр учета происшествий Немышлянского отдела полиции. 

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Агентство Телевидения Новости

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