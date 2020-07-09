Харьковская адвокат по делам смертельного ДТП на Сумской и «кооперативной схемы», которая стала судьей, не имела доходов - ХАЦ

Елена Цимбалистенко, которая на этой неделе была назначена судьей Печенежского райсуда, не имела официальных доходов как адвокат.

Об этом сообщает Харьковский антикоррупционный центр, ссылаясь на данные из ее декларации, которую она подала в качестве кандидата на должность судьи.

Согласно декларации, опубликованной на сайте НАПК, Цимбалистенко задекларировала в 2019 году квартиру площадью 67,9 кв.м., автомобиль Nissan Micra и алименты в сумме 39 тысяч гривен.

По данным ХАЦ, Елена Цимбалистенко была адвокатом подруги Елены Зайцевой по делу о смертельном ДТП на Сумской с шестью погибшими, а также была адвокатом по делу о «кооперативной схеме». Кроме того, до этого она была известна как адвокат директора Парка Горького Дмитрия Поздеева.

При этом харьковские антикоррупционеры отметили, что Цимбалистенко подавала декларацию и за 2017-й год, в которой также отсутствовали доходы от ее адвокатской деятельности, хотя в 2017 году она была адвокатом футболиста Ивана Бобко, который судился за зарплату в «Металлисте» и так далее.

Также в ХАЦ напомнили, что подобная декларация была и у нынешнего председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера, который также принимал участие в качестве адвоката по делу о «кооперативной схеме» и по делу Романа Сальникова, однако в его декларации доходы не были указаны.

Агентство Телевидения Новости