Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:44
Просмотров: 77

Трамвай №8 временно изменит маршрут

Трамвай №8 временно изменит маршрут

С 10 июля с 22:00 движение трамваев по ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Кошкина, будет запрещено.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда «ул. Плехановская - ул. Полевая».

Как отмечается, движение трамваев на данном участке будет запрещено до завершения работ.

На время ремонта трамвай №8 будет курсировать следующим образом: 602 м/р - Салтовское шоссе - пер. Салтовский - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - пр. Московский - ул. Академика Павлова - пер. Салтовский - Салтовское шоссе - 602 м/р.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 