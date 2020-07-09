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На Салтовке закроют на ремонт вестибюль станции метро

На Салтовке закроют на ремонт вестибюль станции метро

На станции харьковского метро «Академика Барабашова» будут ремонтировать эскалатор, в связи с чем один из выходов метро временно будет закрыт.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена.

«В связи с проведением ремонтных работ на эскалаторе вестибюль №2 станции метро «Академика Барабашова»  с 23:00 часов 9 июля до 5:30 часов 10 июля будет закрыт на вход для обслуживания пассажиров», - сказано в сообщении.

Как отмечается, выход из метро будет осуществляться в обычном режиме.

Агентство Телевидения Новости

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