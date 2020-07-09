Крупные предприятия Харьковщины внесли в Госбюджет более 14 миллиардов гривен

В 1 полугодии 2020 года крупные предприятия Харьковщины заплатили в государственный бюджет более 14 млрд. грн. налогов, в т.ч. в июне – 2,4 млрд. грн.

Об этом сообщили в Харьковском управлении Офиса крупных плательщиков налогов ГНС.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма уплаченных налогов увеличилась на 1,1 млрд. грн. (или на 8,5%).

Также наблюдается рост поступлений по основным бюджетоформирующим платежам:

- 6,1 млрд. грн. акцизного налога на произведенные подакцизные товары (+ 22,2%);

- 1 млрд. грн. акцизного налога на ввезенные подакцизные товары (в 2,7 раз);

- 4,6 млрд. грн. налога на добавленную стоимость на произведенные в Украине товары;

- 1,8 млрд. грн. налога на прибыль предприятий;

- 0,2 млрд. грн. налога на доходы физических лиц (+ 10,3%).

Также в ведомстве сообщили, что с 23 мая 2020 года вступили в силу изменения, внесенные Законом Украины от 16 января 2020 года № 466 - IX в п. 44.5 в. 44 Налогового кодекса Украины.

Они касаются требований к подтверждению данных в налоговой отчетности, а также документального подтверждения выполнения требований налогового и другого законодательства.

Так, в случае потери, повреждения или досрочного уничтожения документов плательщик налогов обязан не только в пятидневный срок сообщить об этом в контролирующий орган, но и предоставить оформленные в соответствии с законодательством документы, которые подтверждают такое событие.

Только в этом случае сроки проведения проверки будут перенесены до даты возобновления документов в пределах 120 дней.

В случае невозобновления бухгалтерских документов или их повторной потери, повреждения или досрочного уничтожения, которые состоялись после использования плательщиком налогов права на их возобновление, считается, что такие документы отсутствовали у такого налогоплательщика на время составления отчетности.

Агентство Телевидения Новости