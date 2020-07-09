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На Плехановской временно запретят движение транспорта

На Плехановской временно запретят движение транспорта

Движение транспорта по ул. Плехановской, на участке от ул. Полевой до проезда Балашовского, будет запрещено с 22:00 10 июля до завершения работ.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как уточнили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по улицам Полевой, Морозова, переулку Чугуевскому, проспекту Гагарина, Московскому и другим.

 

Агентство Телевидения Новости

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