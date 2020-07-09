«Вы нам не шьёте ничего?» Харьковские полицейские требовали взятки у наркозависимых

- Все, мы выйдем, никаких не сроков, вы нам не шьёте ничего. Мы выходим и всё? - Послушайте, я говорю: не надо вслух ничего говорить, вы слышите? - Здесь тысяча долларов и шесть тысяч гривен. Этого хватит, скажите? - Ну да, мы уже договорились на эту цифру.

Это фрагменты разговоров во время передачи «налички» от родственников наркозависимых - полицейским.

Посторонних к своей преступной схеме правоохранители привлекали намеренно - в надежде не светиться и все скрыть.

Дмитрий Чубенко говорит: механизм был отлажен, сначала полицейские, не оформляя процессуальные документы, задерживали наркозависимых, которые искали так называемые "закладки", и требовали или у них самих или у их родственников взятки, обещая за деньги не привлекать к уголовной ответственности.

Дмитрий Чубенко, пресс-секретарь прокуратуры Харьковской области

Серед них усі оперативні співробітники напрямку кримінальної поліції. В середньому поліцейські вимагали від затриманих осіб приблизно 1000 доларів, за тими фактами, які були задокументовані - їх приблизний заробіток складав 150 тисяч гривень.

Двух работников Киевского отделения и одного гражданского задержали, им и еще четырем стражам порядка сообщено о подозрении в вымогательстве в получении взятки.

Следователи ГБР, по словам Александра Билки, готовят ходатайство об отстранении задержанных и подозреваемых правоохранителей от занимаемых должностей, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

Александр Билка, пресс-секретарь Полтавского территориального управления ГБР (по телефону)

8 липня слідчі ДБР провели 14 обшуків за місцем проживання та у транспортних засобах фігурантів провадження, а також у службових кабінетах Київського відділу поліції. Під час обшуків виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, речовини, ззовні схожі на наркотичні.

Также, по словам представителя Полтавского теруправления ГБР, следователи проверяют еще полицейских из этого участка, которые, возможно, также причастны к преступной схеме. Если вину копов докажут в суде, им грозит провести за решеткой от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.





Агентство Телевидения Новости