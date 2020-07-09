Мама, женщина и воин: в Харькове увековечат память о Яне Червоной

Ушла на фронт, потому что скорее хотела мира для своих детей и страны. В Харькове увековечат память о Яне Червоной, военнослужащей 54 ОМБр. Червоная погибла в апреле прошлого года. Какой ее запомнили родные и друзья?

Эту розовую орхидею всегда поливает дочь Яны Червоной, Вика. Мама - здесь не только не портретах. Прежде всего - в детских сердцах. Там - истории про особые моменты, которые есть чуть ли не в каждой семье. Вот только у Червоных они никогда не повторятся.

ВИТАЛИЙ ЧЕРВОНЫЙ, сын Яны Червоной

Что она была доброй, красивой, умной. Последний раз , когда она приехала с отпуска, мы ездили на море, на Черное. Там были всякие аттракционы, море, горки. Там было очень прикольно с мамой. Особенно, с мамой

Почему мама ушла на фронт, уверенно отвечает десятилетний сын Яны

За свободу

Это решение, говорит лучшая подруга и харьковская волонтер Елена Вовк, принимали вместе.

ЕЛЕНА ВОВК, подруга Яны Червоной

Многие не понимают, что человек как Яна, или другие девчонки, - дети их ждали дома, а они воевали. Это не потому, что они меньше любят детей, меньше любят семью. Это настолько внутри жгучее желание - быстрее победить и вернуться обратно в семью, что это мотивировало на эти поступки

Яна Червоная - харьковская волонтер, наводчица-пулеметчица сорок шестого отдельного батальона спецназначения «Донбасс Украина». Червоная погибла в апреле прошлого года на Луганщине. Российские наемники попали ракетой в блиндаж, где была Яна. Ей было тридцать девять лет.

Смелой и одновременно заботливой - такой вспоминает старшую сестру брат Яны Червоной, Влад

ВЛАДИСЛАВ СИМОНЕНКО, брат Яны Червоной

Человек, который вообще не видел препятствий и всегда добивался своих целей. Многие мужики на ее фоне просто блекли. Даже в школе, когда учились, постоянно меня забирала после уроков. Мама работала, а Янка тягала меня за собой

Изготовленная ​​из полированного гранита, говорит скульптор Дмитрий Куцевой, доска - прочная и устойчивая к непогоде

ДМИТРИЙ КУЦЕВОЙ, скульптор

Изображение и текст наносятся алмазным инструментом на алмазном оборудовании, которое позволяет сохранить долговечность

Доску установят на школе, где училась Яна Червоная. Когда - зависит от завершения карантина. Потому что сделать это нужно торжественно - с уважением к женщине и воину. Сейчас же память о Яне - в воспоминаниях дочери Вики

ВИКА ЧЕРВОНАЯ, дочь Яны Червоной

Я помню, как мы еще 4 года назад заехали в МакДональдс с мамой. Один раз. Больше никогда…

А ещё память - в любимых цветах Яны Червоной - розах, которые она посадила. Каждое лето они цветут рядом с подъездом многоэтажки в мирном украинском Харькове.





Агентство Телевидения Новости