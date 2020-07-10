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На Луганщине продолжают ликвидировать пожар в трех очагах

На Луганщине продолжают ликвидировать пожар в трех очагах

В Луганской области продолжается ликвидация лесного пожара.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Луганской области, по состоянию на утро 10 июля открытого горения не наблюдается, спасатели продолжают проливать тлеющую древесину.

Напомним, 7 июля на территории двух лесничеств в Луганской области вспыхнули пожары, которые перекинулись на населенные пункты. К тушению огня привлекли подразделения Нацгвардии и ВСУ.

Накануне вечером сообщалось о локализации пожара. Оставались три очага тления.

По данным ГСЧС, в 17: 40 9 июля пожар был локализован. Ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила около 5 тысяч га.

«По состоянию на 7:00 10 июля 2020 года открытого горения не наблюдается, продолжается проливание тлеющей древесины в пределах контролируемого периметра трех отдельных ячеек (23, 25, 115 квартала Боровского и Ахтырского лесничеств)», - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации пожара привлечены 1169 человек и 228 единиц техники, из них от ГСЧС – 559 человек личного состава и 111 единиц пожарно-спасательной и другой специальной техники (в том числе 2 самолета АН-32П).

На месте пожара развернут оперативный штаб и пункт жизнеобеспечения, также работает оперативная группа ГСЧС.


Агентство Телевидения Новости

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