В Украине за сутки - рекордное количество выздоровевших от COVID-19, на Харьковщине - 56 новых заболевших

В Украине за сутки выявлено 819 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 56 - на Харьковщине.

Об этом сообщает в ежесуточной сводке заболеваемости на странице в Фейсбук пресс-служба Минздрава Украины.

10 июля по состоянию на 9:00 в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. Всего проведено 773 831 тестирование методом ПЦР.

9 июля в Украине от COVID-19 выздоровели 1016 пациентов. Это самое большое с начала пандемии количество тех, кому удалось побороть коронавирусную болезнь.

Об этом на брифинге 10 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

"За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 819 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 1016 пациентов выздоровели", - сказал министр.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 2060 случаев;

Волынская область - 2932 случая;

Днепропетровская область - 1137 случаев;

Донецкая область - 751 случай;

Житомирская область - 1512 случаев;

Закарпатская область - 3734 случая;

Запорожская область - 610 случаев;

Ивано-Франковская область - 2915 случаев;

Кировоградская область - 670 случаев;

г. Киев - 5990 случаев;

Киевская область - 2940 случаев;

Львовская область - 6763 случая;

Луганская область - 90 случаев;

Николаевская область - 467 случаев;

Одесская область - 2108 случаев;

Полтавская область - 330 случаев;

Ровенская область - 4454 случая;

Сумская область - 332 случая;

Тернопольская область - 2174 случая;

Харьковская область - 2577 случаев;

Херсонская область - 203 случая;

Хмельницкая область - 881 случай;

Черновицкая область - 5096 случаев;

Черкасская область - 725 случаев;

Черниговская область - 592 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июля 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости