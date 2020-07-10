В Украине за сутки - рекордное количество выздоровевших от COVID-19, на Харьковщине - 56 новых заболевших
В Украине за сутки выявлено 819 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 56 - на Харьковщине.
Об этом сообщает в ежесуточной сводке заболеваемости на странице в Фейсбук пресс-служба Минздрава Украины.
10 июля по состоянию на 9:00 в Украине 52043 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1345 летальных, 24800 пациентов выздоровели. Всего проведено 773 831 тестирование методом ПЦР.
9 июля в Украине от COVID-19 выздоровели 1016 пациентов. Это самое большое с начала пандемии количество тех, кому удалось побороть коронавирусную болезнь.
Об этом на брифинге 10 июля сообщил глава Минздрава Максим Степанов.
"За прошедшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 819 человек, зафиксировано 18 летальных случаев, 1016 пациентов выздоровели", - сказал министр.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 2060 случаев;
Волынская область - 2932 случая;
Днепропетровская область - 1137 случаев;
Донецкая область - 751 случай;
Житомирская область - 1512 случаев;
Закарпатская область - 3734 случая;
Запорожская область - 610 случаев;
Ивано-Франковская область - 2915 случаев;
Кировоградская область - 670 случаев;
г. Киев - 5990 случаев;
Киевская область - 2940 случаев;
Львовская область - 6763 случая;
Луганская область - 90 случаев;
Николаевская область - 467 случаев;
Одесская область - 2108 случаев;
Полтавская область - 330 случаев;
Ровенская область - 4454 случая;
Сумская область - 332 случая;
Тернопольская область - 2174 случая;
Харьковская область - 2577 случаев;
Херсонская область - 203 случая;
Хмельницкая область - 881 случай;
Черновицкая область - 5096 случаев;
Черкасская область - 725 случаев;
Черниговская область - 592 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 9 июля 2020 в Центр поступило 1093 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 99 603 сообщения о подозрении на COVID-19.