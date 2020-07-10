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На станции харьковского метро собрались машинисты из-за долгов по зарплате

На станции харьковского метро собрались машинисты из-за долгов по зарплате

На станции метро "Московский проспект" сегодня утром собрались машинисты составов харьковского метрополитена.

Люди собрались из-за долгов по зарплате. По их словам, срок задолженности перед машинистами и другими работниками метрополитена достигает 5-6 месяцев, при этом некоторых отправляют в отпуск за свой счет.

Всего на собрание пришли около полусотни работников метрополитена.

Как рассказали собравшиеся, по данному поводу они решили обратиться с письмом к гендиректору метрополитена Вячеславу Стаматину.

По словам присутствующих, в данный момент на весь коллектив работников метрополитена «идёт сильнейшее давление».

Сейчас собрание продолжается.

Агентство Телевидения Новости

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