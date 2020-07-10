Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:11
Просмотров: 89

На Харьковщине выгорело около 20 гектаров поля с пшеницей: в поджоге подозревают детей

На Харьковщине выгорело около 20 гектаров поля с пшеницей: в поджоге подозревают детей

В Лозовском районе Харьковщины в результате масштабного пожара на поле выгорело почти 20 гектаров пшеницы.

Полиция устанавливает обстоятельства данного возгорания.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 9 июля в полицию от тракториста поступило сообщение о том, что около 16:00 во время работы в поле в селе Украинское он увидел пожар. 

Совместными усилиями трактористов пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. 

Правоохранители предварительно установили, что к возгоранию, вероятно, причастны дети в возрасте от 8 до 10 лет, которые играли на поле. 

Сейчас проводится проверка, их личности устанавливаются.

Как отмечается, в результате пожара уничтожено около 20 гектаров зерновой культуры. 

Сумма материального ущерба устанавливается. 

Пострадавших в результате пожара нет.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 