В Харькове после драки умер иностранец
В Харькове после драки умер молодой иностранец.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
По данным полиции, 10 июля около 00:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер мужчина.
Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что в карете «скорой» во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана.
Знакомые погибшего рассказали, что перед этим вблизи места происшествия у них произошла драка с неизвестными, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.
По предварительным данным, мужчина мог получить опасные для жизни травмы во время драки.
На теле умершего видимых признаков насильственной смерти не обнаружили и направили на исследование.
Данный факт внесен в Единый реестр учета заявлений и сообщений. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Сейчас полицейские принимают меры по установлению и оповещению родственников умершего.