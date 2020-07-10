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На Харьковщине нашли более трех десятков боеприпасов
На Харьковщине пиротехники ГСЧС разминировали более трех десятков боеприпасов времен Второй Мировой войны.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Сегодня, 10 июля, пиротехническая группа спасателей обследовала территорию в поселке Жихарь Основянского района Харькова на выявление боеприпасов времен Второй Мировой войны.
Всего специалисты обезвредили 31 взрывоопасный предмет, среди которых были 12 минометных мин и 19 артснарядов.
Все найденные боеприпасы были уничтожены на специальных взрывных площадках за пределами населенных пунктов. Пострадавших нет.
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