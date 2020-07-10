Ремонт Купеческого моста: троллейбус №11 завтра изменит маршрут

Движение троллейбусов по ул. Конева и ул. Малиновского, на участке от ул. Конева до ул. Коцарской, ул. Коцарской, ул. Благовещенской, пл. Благовещенской и спуску Соборному будет запрещено с 9:00 до 18:00 11 июля, сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

По данным Департамента инфраструктуры, это связано с ремонтом Купеческого моста.

На этот период троллейбус №11 будет курсировать так: пр. Дзюбы - пр. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева.

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