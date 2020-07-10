Подрыв и ограбление автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области: подозреваемые задержаны

Правоохранители сегодня, 10 июля, задержали троих граждан, которые подозреваются в ограблении в Полтавской области автомобиля "Укрпошты" на 2,7 млн грн.

Об этом сообщил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Полчаса назад сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпошты" в Полтавской области. Тех самых, что украли 2 млн 700 тыс. грн", - написал Геращенко на своей странице в Фейсбук.

Он также отметил, что водитель "Газели", над головой у которого взорвалось самодельное взрывное устройство, до сих находится в реанимации.

По информации Геращенко, сейчас полиция продолжает устанавливать и других лиц, причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников.

На раскрытие преступления правоохранителям понадобилось всего три дня, добавил он.

Напомним. как сообщалось, 7 июля утром в полицию Полтавской области поступило сообщение, что вблизи селаТишки Лубенского района неизвестные взорвали автомобиль "Газель", который принадлежит "Укрпоште", и завладели деньгами в сумме более 2,5 млн грн и табельным пистолетом охранника.

В результате разбойного нападения пострадали два человека, которые находились в автомобиле в момент взрыва.

Агентство Телевидения Новости