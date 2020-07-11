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На Плехановской во время пожара в квартире спасли женщину

На Плехановской во время пожара в квартире спасли женщину

В Слободском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в пятиэтажке.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Так, 10 июля в 23:28 спасателям поступило сообщение от жителей соседних домов о пожаре на ул. Плехановской, 73.

Возгорание возникло в квартире на третьем этаже дома.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире горят домашние вещи на площади 5 кв.м.

Во время пожара была спасена 69-летняя женщина -хозяйка квартиры.

Она получила отравление угарным газом, но отказалась от госпитализации в больницу.

В 23:59 пожарные локализовали пожар, полностью его ликвидировали в 00:20.

Причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросчетчика.

 

Агентство Телевидения Новости

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