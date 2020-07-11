На Плехановской во время пожара в квартире спасли женщину
В Слободском районе Харькова накануне вечером произошел пожар в пятиэтажке.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Так, 10 июля в 23:28 спасателям поступило сообщение от жителей соседних домов о пожаре на ул. Плехановской, 73.
Возгорание возникло в квартире на третьем этаже дома.
Прибывшие на место спасатели выяснили, что в квартире горят домашние вещи на площади 5 кв.м.
Во время пожара была спасена 69-летняя женщина -хозяйка квартиры.
Она получила отравление угарным газом, но отказалась от госпитализации в больницу.
В 23:59 пожарные локализовали пожар, полностью его ликвидировали в 00:20.
Причина пожара, по данным ГСЧС, - короткое замыкание электросчетчика.