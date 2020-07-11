В Харькове снова открыли кинотеатры - решение КЧС

В Харькове разрешили открыть кинотеатры, хотя регион по-прежнему не отвечает критериям смягчения карантина.

Такое решение приняла в пятницу вечером, 10 июля, Харьковская городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, заседание которой провел первый заместитель Харьковского городского головы Игорь Терехов.

Так, кинотеатры возобновили работу, а развлекательные заведения города будут принимать посетителей до 23:00.

Как было отмечено в ходе заседания, такие меры обусловлены ухудшением эпидемической ситуации в городе. В частности, со 2 по 8 июля в Харькове коронавирусом заболел 271 человек, что составляет 87,4% от общего числа зафиксированных случаев в регионе.

Посещение кинотеатров разрешено при условии соблюдения безопасной дистанции между зрителями и наличия у них защитных масок. Кроме того, обязательно в учреждениях должна проводиться дезинфекция.

Игорь Терехов подчеркнул, что все принятые ранее на комиссии карантинные ограничения также остаются в силе.

Напомним, решение о запрете работы кинотеатров было принято комиссией 3 июля. Тогда же было ограничено проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек, запрещена работа кафе и ресторанов, где нет летних площадок или площадь зала меньше 50 кв.м, за исключением услуг по адресной доставки заказов и заказов на вынос. Работа кафе и ресторанов после 22:00 была запрещена.

Агентство Телевидения Новости