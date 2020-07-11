В Украине за сутки - 800 случаев COVID-19, на Харьковщине - 44 новых заболевших

В Украине зафиксировано 800 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

«11 июля (по состоянию на 9:00) в Украине 52843 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 1372 летальные, 25661 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 800 новых случаев. Всего проведено 786 402 тестирование методом ПЦР», - говорится в сообщении.

На Харьковщине за сутки, по данным Минздрава, выявлено 44 новых заболевших.

Статистика заболеваемости коронавирусной болезнью п регионам следующая:

Винницкая область - 2081 случай;

Волынская область - 2987 случаев;

Днепропетровская область - 1140 случаев;

Донецкая область - 758 случаев;

Житомирская область - 1521 случай;

Закарпатская область - 3842 случая;

Запорожская область - 612 случаев;

Ивано-Франковская область - 2971 случай;

Кировоградская область - 670 случаев;

г. Киев - 6115 случаев;

Киевская область - 2986 случаев;

Львовская область - 6882 случая;

Луганская область - 93 случая;

Николаевская область - 477 случаев;

Одесская область - 2141 случай;

Полтавская область - 331 случай;

Ровенская область - 4520 случаев;

Сумская область - 337 случаев;

Тернопольская область - 2217 случаев;

Харьковская область - 2621 случай;

Херсонская область - 204 случая;

Хмельницкая область - 888 случаев;

Черновицкая область - 5117 случаев;

Черкасская область - 738 случаев;

Черниговская область - 594 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 11 июля 2020 в Центр поступило 1046 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 100 649 сообщений о подозрении на COVID-19.

Агентство Телевидения Новости