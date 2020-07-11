Харьков готов к ослаблению карантина - МОЗ

Показатель эпидситуации в Харькове способствует ослаблению карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В то же время шесть областей Украины до сих пор не готовы к смягчению карантина.

По состоянию на 11 июля это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

Известно, что в Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований, в Тернопольской - превышен показатель динамики, в Волынской, Закарпатской и Ровенской - процент выявления заболевших не соответствует необходимым показателям.

Отмечается, что для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

- загруженность мест в больницах менее 50%;

- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 000 населения;

- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

- динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

При этом в связи с отрицательной эпидситуацией в Украине, количеством новых инфицированных, которое постоянно растет, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве будут готовиться «к худшему варианту» на осень.

Вместе с тем главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. По его словам, Министерство здравоохранения в среднем обнаруживает всего около 35% больных.

Агентство Телевидения Новости