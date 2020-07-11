Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:33
Просмотров: 98

Харьков готов к ослаблению карантина - МОЗ

Харьков готов к ослаблению карантина - МОЗ

Показатель эпидситуации в Харькове способствует ослаблению карантинных мероприятий.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

В то же время шесть областей Украины до сих пор не готовы к смягчению карантина.

По состоянию на 11 июля это Волынская, Донецкая, Закарпатская, Ровенская, Тернопольская и Черниговская области.

Известно, что в Донецкой и Черниговской областях - недостаточное количество тестирований, в Тернопольской - превышен показатель динамики, в Волынской, Закарпатской и Ровенской - процент выявления заболевших не соответствует необходимым показателям.

Отмечается, что для смягчения карантина регионы должны отвечать четырем критериям:

- загруженность мест в больницах менее 50%;

- проведение более 24 тестов на COVID-19 на 100 000 населения;

- процент выявления коронавируса должен составлять не менее 11%;

- динамика заболеваемости должна быть менее 10%.

При этом в связи с отрицательной эпидситуацией в Украине, количеством новых инфицированных, которое постоянно растет, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в ведомстве будут готовиться «к худшему варианту» на осень. 

Вместе с тем главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что реальное количество больных коронавирусом в Украине может достигать 150 тысяч. По его словам, Министерство здравоохранения в среднем обнаруживает всего около 35% больных.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 