Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:25
Просмотров: 50

В трех районах Харьковской области нашли боеприпасы

В трех районах Харьковской области нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 10 июля, разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой войны при обследовании территории в Харьковском, Волчанском и Лозовском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было обнаружено 5 боеприпасов: 4 минометные мины и 1 граната.

Все взрывоопасные находки специалисты  обезвредили на специальных подрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пострадавших нет.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 