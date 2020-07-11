В трех районах Харьковской области нашли боеприпасы

На Харьковщине пиротехники ГСЧС за сутки, 10 июля, разминировали 5 боеприпасов времен Второй мировой войны при обследовании территории в Харьковском, Волчанском и Лозовском районах области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего было обнаружено 5 боеприпасов: 4 минометные мины и 1 граната.

Все взрывоопасные находки специалисты обезвредили на специальных подрывных площадках за пределами населенных пунктов.

Пострадавших нет.

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