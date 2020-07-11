Не в Харькове. "Шахтер" назвал город и дату проведения матча с "Вольфсбургом"

Первый международный футбольный матч после коронавирусной паузы с участием украинской команды состоится 5 августа. Это будет ответный поединок 1/8 финала Лиги Европы между донецким "Шатером" и немецким "Вольфсбургом".

После того, как в УЕФА согласились на проведение этого поединка в Украине, "Шахтер" выбирал место проведения между Киевом и Харьковом.

В итоге донецкий клуб остановился на Киеве. Матч пройдет без зрителей.

Первый поединок в Германии, состоявшийся еще в марте, "Шахтер" выиграл - 2:1.

Агентство Телевидения Новости