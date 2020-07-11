Полиция задержала мужчину, причастного к смерти иностранца после ночной драки на улице Матюшенко

В Харькове полицейские задержали подозреваемого, причастного к смерти иностранца после драки, которая произошла 10 июля на улице Матюшенко.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, злоумышленником оказался 26-летний гражданин Туркменистана. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Напомним, 10 июля около 00:25 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Матюшенко умер мужчина.

На месте происшествия полицейские установили, что в карете скорой помощи во время оказания медицинской помощи умер 26-летний уроженец Туркменистана. Знакомые погибшего сообщили, что недавно вблизи места происшествия у них произошла драка, во время которой мужчина упал на землю и потерял сознание.

Уголовное производство открыто следователем по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет.

Агентство Телевидения Новости