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Осечка "Металлиста 1925"

Осечка Металлиста 1925

В 23-м туре Первой Лиги украинского футбола встретились два претендента на повішение в классе - закарпатский "Минай" и харьковский "Металлист 1925".

Судьбу матча решил единственный гол. Его на 57-й минуте провел футболист "Миная" Петр Стасюк.

"Минай" победил 1:0 и, набрав 44 очка, поднялся на 2-е место в турнирной таблице. "Металлист 1925" также с 44 очками пока третий, однако по итогам тура харьковская команда выпадет из первой тройки.


Агентство Телевидения Новости

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