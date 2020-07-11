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Нокдаун и нокаут в 1-м раунде в бою супертяжей

Нокдаун и нокаут в 1-м раунде в бою супертяжей

До выхода в ринг друг против друга боксеры ни разу не проигрывали. Жесткий обмен ударами начался и заверился в первом же раунде.

В рамках боксерского вечера в польском городе Пёнки дрались два польских боксера супертяжелого веса Марцин Сивы и Камиль Бодзёх.

До их очкного противостояния у Сивы было 20 побед в 20-ти проведенных боях, в том числе 8 - нокаутом. Бодзёх до сих пор 5 раз выходил в профессиональный ринг и все 5 раз выигрывал, в том числе дважды -нокаутом.

И, вот, после боя непобедимым из этих двоих боксеров остался только один - Марцин Сивы. Через полторы минуты после начала 1-го раунда он отправил Бодзёха в нокдаун. Бодзёх встал и вроде бы до счета "10" пришел в себя. Однако совсем скоро, увидев, что Сивы добивает соперника, рефери остановил бой, хотя Бодзёх еще оставался стоять на ногах.

Таким образом, победа Сивы техническим нокаутом.


Агентство Телевидения Новости

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