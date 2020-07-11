Дело водителя, который на дороге под Харьковом насмерть сбил двух человек и скрылся, передали в суд

На Харьковщине будут судить 62-летнего мужчину за совершение смертельного ДТП в Дергачевском районе, в результате которого погибли два человека.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, досудебное расследование по делу завершено, уголовное производство и обвинительный акт в отношении водителя, который сбил двух пешеходов и скрылся, направлены в суд Дергачевского района.

Напомним, что 19 января в 21:30 водитель автомобиля «Renault Master», двигаясь по автомобильной дороге сообщением «Дергачи - Казачья Лопань» в направлении города Дергачи, допустил наезд на двух пешеходов. После совершения ДТП водитель покинул место происшествия и оставил травмированных пешеходов в опасном для их жизни состоянии. В результате этого от полученных при ДТП телесных повреждений 51 и 55-летние мужчины скончались.

Водителю было сообщено о подозрении в совершении двух преступлений - по ч.3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) и ч.1 ст. 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он содержится в следственном изоляторе.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Агентство Телевидения Новости