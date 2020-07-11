Коронавирус на Харьковщине: статистика от ХОГА
В Харьковской области за сутки по состоянию на утро 11 июля зарегистрированы 43 лабораторно подтвержденных случая в Харьковской области.
Как сообщили в пресс-службе ХОГА, из них 37 заболевших – жители Харькова;
2 заболевших - в Харьковском районе;
2 заболевших - в Дергачевском районе;
1 - в Купянском районе;
1 - в Чугуевском районе.
Госпитализированы COVID-19 – 398 человек, из них в реанимации 4 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 находятся на кислородной поддержке, с подозрением на коронавирус – 140 человек.⠀
На самоизоляции с подтвержденным COVID-19 находятся 762 человека;
С подозрением на коронавирус - 44.⠀
Итоговая статистика по региону на сегодняшний день следующая:
всего подозрений - 4064;
2621 - лабораторно подтверждено;
1358 подтвержденных заболевших выздоровели;
1259 подозрений опровергнуто;
103 человека умерли.