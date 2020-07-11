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Коронавирус на Харьковщине: статистика от ХОГА

Коронавирус на Харьковщине: статистика от ХОГА

В Харьковской области за сутки по состоянию на утро 11 июля зарегистрированы 43 лабораторно подтвержденных случая в Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, из них 37 заболевших – жители Харькова;

2 заболевших - в Харьковском районе;

2 заболевших - в Дергачевском районе;

1 - в Купянском районе;

1 - в Чугуевском районе.

Госпитализированы COVID-19 – 398 человек, из них в реанимации 4 подключены к аппаратам ИВЛ, 5 находятся на кислородной поддержке, с подозрением на коронавирус – 140 человек.⠀

На самоизоляции с подтвержденным COVID-19 находятся 762 человека;

С подозрением на коронавирус - 44.⠀

Итоговая статистика по региону на сегодняшний день следующая:

всего  подозрений - 4064;

2621 - лабораторно подтверждено;

1358 подтвержденных  заболевших выздоровели;

1259 подозрений опровергнуто;

103 человека умерли.

 

Агентство Телевидения Новости

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